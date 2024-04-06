TCMB: Menkul kıymet tesisine ilişkin düzenleme yakın zamanda sonlandırılacak

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) yüzde 4 olarak uygulanan menkul kıymet tesis oranını yüzde 1’e indirdi. Ayrıca kredi büyümesine göre menkul kıymet tesisine ilişkin uygulamanın sonlandırılmasına karar verildi. TCMB, menkul kıymet tesisine ilişkin düzenlemeyi yakında sonlandırmayı planlıyor.

AA
Yayınlanma: 06.04.2024 - 09:24
TCMB: Menkul kıymet tesisine ilişkin düzenleme yakın zamanda sonlandırılacak
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, sadeleşme kapsamında yüzde 4 olarak uygulanan menkul kıymet tesis oranını yüzde 1’e indirdiği düzenlemeyi Resmi Gazete'de yayınladı.

TCMB'den yapılan açıklamada piyasa mekanizmasının işlevselliğini ve makro finansal istikrarı koruyacak şekilde makroihtiyati politikaları sadeleştirmeye devam edildiği belirtildi.

Bu kapsamda menkul kıymet tesisine tabi yükümlülüklere uygulanan menkul kıymet tesis oranının yüzde 4’ten yüzde 1’e düşürülmesine, kredi büyümesine göre menkul kıymet tesisine ilişkim uygulamanın sonlandırılmasına karar verildi. Açıklamada “Söz konusu düzenlemenin yakın zamanda sonlandırılması planlanmaktadır” ifadesi yer aldı.


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