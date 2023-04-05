Hande Tibuk, Dünya Gıda Bankacılığı Network’ünün düzenlediği forumlara katıldı

Yayınlanma: 05 Nisan 2023 - 14:34

Güncelleme: 05 Nisan 2023 - 14:34

Dünya Gıda Bankacılığı Network’ünün (GNF) düzenlediği 'Çalkantılı Bir Çağda Gıda Bankacılığı' teması altındaki forumlar 51 ülkeden 300’ün üzerinde gıda bankacısının katılımı ile yapıldı.

Forumlara Türkiye’yi temsilen Temel İhtiyaç Derneği adına Hande Tibuk katıldı. Konuşmasında hedeflerinin Türkiye’nin her ilinde bir gıda bankası açarak ihtiyaç sahiplerine dokunmak olduğunu söyleyen Tibuk, deprem bölgesinde kurdukları Afet Platformu’na değindi.

"İNSANİ YARDIM SAĞLANMIŞTIR"



Tibuk, “Platform, bölgede kurulan 6 adet lojistik merkezi ve TİDER üyesi 11 gıda bankası ile depremin yaşandığı ilk günlerden itibaren lojistik merkez olarak hizmet vermeye hazırdı. Afet Platformu çatısında birleşen 60 binden fazla gönüllü ile yüzbinlerce vatandaşımıza, gıda, barınma, mobil tuvalet, hijyen ürünleri ve psikolojik destek gibi her türlü insani yardım sağlanmıştır. Deprem bölgesindeki ihtiyaçların 1 yıldan fazla sürmesi beklenirken Afet Platformu olarak bölgeye hizmetlerimiz ve tedariğimiz sürmeye devam edecektir” dedi.