İkinci Yüzyılın İktisat Kongresi’nin ilk forumu: Kadın ve İktisat Kongresi

Yayınlanma: 30 Ocak 2023 - 15:41

Güncelleme: 30 Ocak 2023 - 15:41

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen İkinci Yüzyılın İktisat Kongresi hazırlık toplantıları, buluşmalar ve forumlarla sürüyor. “Geleceğin Türkiyesi’ni inşa ediyoruz” sloganıyla yola çıkan kongrenin hazırlık çalışmalarına paralel olarak yapılacak forumlardan ilki “Kadın ve İktisat Kongresi” olarak belirlendi.

Tüpraş’ın tema sponsoru olacağı 2 Şubat’taki “Kadın ve İktisat Kongresi” Batı Anadolu Sanayici ve İş İnsanları Dernekleri Federasyonu’nun (BASİFED) ortaklığı ve Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu’nun (TÜRKONFED) desteğiyle yapılacak. Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi’nde (AASSM) düzenlenecek forumda birçok farklı meslek grubundan kadın bir araya gelecek. Buluşmaya ulusal ve uluslararası düzeyde çalışma yürüten 50’den fazla kadın derneği temsilcisi katılacak.

100 YIL SONRA YENİDEN DÜZENLENİYOR

Yüz yıl önce ulu önder Mustafa Kemal Atatürk tarafından henüz Cumhuriyet kurulmadan düzenlenen ilk İzmir İktisat Kongresi öncesinde hakkında az şey bilinen bir “Kadın Kongresi” yapılmıştı. 2 Şubat 1923’te toplumsal kalkınma sürecinde kadının yeri ve önemine dikkat çekebilmek için düzenlenen kongre, yüz yıl sonra yeniden aynı günde “Kadın ve İktisat Kongresi” adıyla toplanacak.

50’DEN FAZLA UZMAN VE İŞ KADINI KATILACAK

Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi’nde düzenlenecek buluşma, forum ve kongre bölümlerinden oluşacak. Forum bölümünde kadın hakları ve kadınlara yönelik çalışmalar yürüten çok sayıda temsilci geleceğin Türkiyesi’nin iktisat politikalarının inşası için fikir ve önerilerini sunacak, projelerini paylaşacak. İdil Türkmenoğlu moderatörlüğündeki forumun açılışını İzmir İş Kadınları Derneği (İZİKAD) Yönetim Kurulu Başkanı Betül Sezgin, Ege Yönetim Danışmanları Derneği (EgeYDD) Yönetim Kurulu Başkanı E. Pınar Kılıç, Ege Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (ESİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Sibel Zorlu ve Ege İş Kadınları Derneği (EGİKAD) Yönetim Kurulu Başkanı Şahika Aşkıner yapacak.

Forum kapsamında İzmir Köy-Koop Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Neptün Soyer, Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, TÜRKONFED Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve İş Dünyasında Kadın (İDK) Komisyonu Başkanı Reyhan Aktar birer konuşma yapacak.

Gazeteci ve yazar Özlem Gürses’in akışını yöneteceği ve moderatörlüğünü Index Grup Yönetim Kurulu Başkanı Erol Bilecik’in üstleneceği öğleden sonraki ikinci bölümün açılışı İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tunç Soyer ve BASİFED Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Kasalı tarafından yapılacak.

Tarih, demokrasi, ekoloji ve inovasyon alanlarında kadınların iktisattaki yeri ve önemi üzerine gerçekleştirilecek çeşitli oturumlarda Dr. Serdar Şahinkaya, Özge Bulut Maraşlı, Güliz Öztürk, Didem Duru, Bekir Ağırdır, Doç. Dr. Özlem Kaygusuz, Raziye İçtepe Akyol, İrem Oral Kayacık, Burak Aydın, Zehra Öney, Elvan Ünlütürk, Nilay Kökkılınç, Buket Uzuner, Mert Fırat gibi değerli konuşmacılar bulunacak.

UZMAN TOPLANTILARINDA SONA GELİNDİ

Ortak akılla yeni yüzyılın iktisat politikalarını oluşturmayı hedefleyen İkinci Yüzyılın İktisat Kongresi’nin altı aydır süren hazırlık toplantıları, kongrenin ilk safhasını oluşturan paydaş buluşmaları ile başlamıştı. Paydaş buluşmaları kapsamında çiftçi, işçi, sanayici-tüccar-esnaf örgütlerinin katıldığı birçok oturum yapıldı. Buluşmaların sonucunda hazırlanan sonuç metinleri ise kamuoyuyla paylaşıldı.

İkinci aşamayı oluşturan uzman toplantıları ise hazırlanan deklarasyonları kavramsal ve akademik açıdan mercek altına alıyor. Dört farklı başlıkta uzman toplantısı düzenleniyor.

İlk uzman toplantısı olan “Birbirimizden Razıyız” buluşması 13 Ocak’ta Aziz Vukolos Kilisesi'nde, “Doğamıza Dönüyoruz” toplantısı 20 Ocak’ta İzmir Tarımı Geliştirme Merkezi’nde (İZTAM), “Geçmişimizi Anlıyoruz” toplantısı 25 Ocak’ta Yeşilova Höyüğü’nde gerçekleştirildi. Son uzman toplantısı olan “Geleceği Görüyoruz” buluşması ise 4 Şubat’ta İzQ Girişimcilik Merkezi’nde düzenlenecek.

KONGRE 15 ŞUBAT’TA BAŞLIYOR

Sivil, şeffaf ve tam katılımcı bir girişim olarak tasarlanan İkinci Yüzyılın İktisat Kongresi, 15-21 Şubat 2023 tarihleri arasında yapılacak. Kongrenin sonucunda yeni yüzyıla yön verecek politika önerileri tüm Türkiye ile paylaşılacak.

Kongrenin sekretaryası İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı İzmir Planlama Ajansı (İZPA) tarafından yürütülüyor. İkinci Yüzyılın İktisat Kongresi ile ilgili ayrıntılı bilgi ve etkinlik takvimi için iktisatkongresi.org'u ziyaret edebilirsiniz.