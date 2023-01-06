İBB Başkanı İmamoğlu ‘Zor Anında İBB Yanında-Kadın Forumu’nda konuştu: ‘Erkek belediyesi kurdurtmayız’

06 Ocak 2023 Cuma, 04:00

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, “Zor Anında İBB Yanında-Kadın Forumu” etkinliğinde konuştu. İmamoğlu, “Bir daha İstanbul’a ‘Erkekler Belediyesi’ kurdurtmayacağız. O belediyeyi tekrar ‘erkekler belediyesine’ dönüştüremeyeceğini anlayanlar, belediyeye el koymaya kalkışıyor olabilirler. O kanunsuzluğa asla fırsat ve geçit vermeyeceğiz” dedi.

Enstitü İSMEK Forum Tiyatro grubunun kısa oyunu ile başlayan etkinlik, katılımcıların kendi hayatlarında yaşadıkları zorluklardan söz ettikleri söyleşiyle devam etti.

"HAYATLARI KISITLANIYOR"

Kadınların ekonomik krizden etkilenmesiyle ilgili istatistiki bilgiler paylaşan İmamoğlu, “Neredeyse 10 kadından 4’ü, evde yalnızken evin kombisini kapattığını söylüyor. Burada bile kalabalık bir şekilde, ‘Evet’ sesleri duyuyorum. Bu, çok gerçek bir durum. Örneğin; her 10 kadının 4’ü, çok acil bir durum yoksa ya da çok önemli bir ihtiyaç yoksa, geçinebilmek adına evden dışarı çıkmamayı tercih ediyor. Kendi hayatından kısıtlıyor. Mesela 100 ev kadınının 84’ü, ‘Son 6 aydır kendi evi için, kendi kıyafeti, kendi ihtiyacı için alışveriş yapmadım’ diyor. Bu alışveriş tercihini kendisi için yapamayan, hayatı kendisi için yaşamayan kadınlar var İstanbul’da” ifadelerini kullandı.