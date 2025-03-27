Hanehalkı enflasyon beklentisi arttı: Yüzde 60'a yaklaştı!

Yayınlanma: 27.03.2025 - 11:11

Güncelleme: 27.03.2025 - 11:24

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), mart ayı Sektörel Enflasyon Beklentileri verisini açıkladı. İktisadi Yönelim Anketi ve Türkiye İstatistik Kurumu iş birliğiyle yürütülen Tüketici Eğilim Anketi ile finansal ve reel sektör uzmanlarının, imalat sanayi firmalarının ve hanehalkının 12 ay sonrası yıllık tüketici enflasyonu beklentileri derlenerek Sektörel Enflasyon Beklentileri elde edildi.

2025 yılı mart ayında 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentileri bir önceki aya göre, piyasa katılımcıları için 0,7 puan azalarak yüzde 24,6 seviyesine, reel sektör için 0,8 puan azalarak yüzde 41,1 seviyesine gerilerken, hanehalkı için 0,1 puan artarak yüzde 59,3 seviyesine yükseldi.

GELECEK YIL İÇİN ENFLASYON BEKLENTİSİ

Gelecek 12 aylık dönemde enflasyonun düşeceğini bekleyen hanehalkı oranı bir önceki aya göre 3,0 puan artarak yüzde 31,3 seviyesinde gerçekleşti.