Hangi ilde kuralar ne zaman çekilecek? 23 Aralık TOKİ kuraları...
TOKİ kura tarihleri takvimi 2022 vatandaşların gündeminde yer alıyor. Geçtiğimiz 7 Kasım’da başlayan kuralar son hızıyla devam ediyor. TOKİ'nin sosyal medya hesabından yapılan duyuru ile 20- 25 Aralık kura takvimi açıklandı. Buna göre 25 Aralık tarihine kadar Tokat, Rize, Yozgat, Artvin, Kırıkkale, Kırşehir, Trabzon, Nevşehir illerinde kura çekimi yapılacak.
TOKİ “İlk Evim, İlk İş Yerim Projesi”nde, 37 ilin kura sonuçları noter huzurunda tamamlandı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 20-25 Aralık tarihleri arasında 7 ilde 9 bin 219 konut için yapılacak kura çekimi tarihlerini duyurdu. Kura sonuçları bugün Rize kura çekimi ile belli olmaya başlayacak.
TOKİ KURA TARİHLERİ BELİRLENDİ
Beşinci etap sosyal konut kura çekilişi, 20-25 Aralık tarihleri arasında 7 ilde 9 bin 219 konut için yapılacak. 20 Aralık itibarıyla Rize başlayacak dördüncü etap kura çekilişi 25 Aralık'a kadar devam edecek.
?? Yarın kuralar Trabzon ve Kırşehir illerimizde...— TOKİ (@Toki_Kurumsal) December 22, 2022
?? Bütün kuralar https://t.co/oWsmL9NGyC adresinden ve YouTube hesabımızdan canlı yayınlanacak.https://t.co/fKuTe5TKr2
??? Günlük Kura Takvimi pic.twitter.com/m2pU6BLUK6
-Rize TOKİ kura çekimi 20 Aralık 2022 tarihinde,
-Artvin TOKİ kura çekimi 21 Aralık 2022 tarihinde,
-Yozgat TOKİ kura çekimi 20-21 Aralık 2022 tarihlerinde,
-Trabzon TOKİ kura çekimi 23-24 Aralık 2022 tarihlerinde,
-Kırşehir TOKİ kura çekimi 23 Aralık 2022 tarihinde,
-Nevşehir TOKİ kura çekimi 24-25 Aralık 2022 tarihlerinde gerçekleşecek.
Proje kapsamında, 81 ilde 250 bin sosyal konutun kuralarının Mart 2023'e kadar etaplar halinde çekilmesi ve hak sahiplerinin belirlenmesi planlanıyor.
TOKİ KURA ÇEKİMİ CANLI YAYINI NASIL İZLENİR?
TOKİ kura çekimi belirtilen tarihlerde başlayacak. TOKİ kura canlı yayını www.toki.tv adresinde veya resmi YouTube kanalındanizlenilecek.
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