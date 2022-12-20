TOKİ 20-25 aralık 2022 kura takvimi açıklandı

20 Aralık 2022 Salı, 10:46

İstanbul TOKİ kura çekilişi tarihi bekleniyor. Bakan Kurum tarafından 2023 Mart ayına kadar süreceği açıklanan İlk Evim İlk İş Yerim kuraları il il çekilmeye devam ediyor. Ancak İstanbul TOKİ kura çekimi tarihleri henüz açıklanmadı.

TOKİ ARNAVUTKÖY, BAŞAKŞEHİR, ESENLER, ÇATALCA, TUZLA, SİLİVRİ KURA ÇEKİLİŞİ TARİHLERİ BELLİ OLDU MU?

Yüzyılın en büyük sosyal konut projesi kapsamında TOKİ İstanbul Arnavutköy, Başakşehir, Esenler, Çatalca, Tuzla, Silivri ilçelerinde toplam 50.000 konut inşa edecek. Ancak İstanbul TOKİ kura çekimi tarihleri henüz açıklanmadı.

SOSYAL KONUT TOKİ KURA ÇEKİMİ DEVAM EDİYOR

TOKİ sosyal konut kura çekilişi, Bakan Kurum'un açıklaması doğrultusunda ilk olarak 7 Kasım 2022 tarihi itibarıyla başladı.

Kasım ayında yapılan çekilişler ile Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde yer alan illerde inşa edilecek 2+1 ve 3+1 konutlar, noter huzurunda çekilen kuralar sonucunda hak sahiplerini buldu. Aralık ayı ile beraber sıra Karadeniz ve İç Anadolu bölgelerinde yer alan illere geldi.

Bu kapsamda 19 Aralık 2022 pazartesi bugün Tokat ve Bayburt'ta kura çekilişi gerçekleşti.

TOKİ 5. ETAP KURA TARİHLERİ

Beşinci etap sosyal konut kura çekilişi, 20-25 Aralık tarihleri arasında 7 ilde 9 bin 219 konut için yapılacak. 20 Aralık itibarıyla Rize başlayacak dördüncü etap kura çekilişi 25 Aralık’a kadar devam edecek.

Rize TOKİ kura çekimi 20 Aralık 2022 tarihinde,

Artvin TOKİ kura çekimi 21 Aralık 2022 tarihinde,

Yozgat TOKİ kura çekimi 20-21 Aralık 2022 tarihlerinde,

Trabzon TOKİ kura çekimi 23-24 Aralık 2022 tarihlerinde,

Kırşehir TOKİ kura çekimi 23 Aralık 2022 tarihinde,

Nevşehir TOKİ kura çekimi 24-25 Aralık 2022 tarihlerinde gerçekleşecek.

Proje kapsamında, 81 ilde 250 bin sosyal konutun kuralarının Mart 2023’e kadar etaplar halinde çekilmesi ve hak sahiplerinin belirlenmesi planlanıyor.

2022 TOKİ KURA SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

TOKİ kura çekilişi canlı yayın ardından belli olan isim listesi TOKİ resmi sayfası üzerinden ya da e-devlet üzerinden sorgulanabiliyor.