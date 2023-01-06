Harman'ın yeni teknolojileri tanıtıldı

06 Ocak 2023 Cuma, 16:04

Bu yılki CES 2023 fuarında tüketici elektroniği kısmında Samsung’un otomobil teknolojileri üreten iştiraki olan Harman üreticiler için bir dizi ürün sergiledi.

En çarpıcı ürün ise artırılmış gerçekliğe sahip baş üstü gösterge ekranı oldu.

Herman Ready Vision olarak adlandırılan ürün, günümüz araçlarındaki artan ekran sayısına bir alternatif olmak amacıyla geliştirildi.

Çerçevesiz bir ekrana ve geniş bir görüş alanına sahip ürün sürücülere sürüş sırasında lazım olan bilgileri en hızlı şekilde vermek hedefiyle tasarlanmış.

Dikkat çeken bir diğer teknoloji ise Harman Ready Care oldu.

Bu sistem ise sürücünün yoldaki dikkat seviyesi üzerine odaklanıyor. Bu sistem sensörler ile sürücüyü aralıksız olarak takip ediyor.



