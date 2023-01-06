RAM ilk elektrikli konseptini tanıttı

06 Ocak 2023 Cuma, 15:19

Dodge'nin ticari araç bölümünden 2010 yılında ayrılarak kurulan Amerika Birleşik Devletleri merkezli Ram Trucks'ın elektrikli bir pickup modeli tanıtacağına yönelik haberler çıkalı neredeyse üç yıl oldu.

Bu sürenin ardından Ram, Las Vegas’ta düzenlenen CES 2023’te ilk elektrikli konsepti olan RAM 1500 Revolution BEV'i tanıttı.

Ram henüz konspet aşamasında olan araca ait herhangi bir teknik ayrıntı sunmadı.

Ancak sektör kaynakları bu modelin iki ayrı elektrikli motor kullanacağını ve 300 beygirin üzerinde olacağı tahmininde bulundu. RAM 1500 Revolution BEV'in 4 çeker olacağı ise görüldü.

DC şarjda 350 kWh'a kadar şarj olabilecek modelin 10 dakikalık şarj ile 160 kilometre gideceği öğrenildi.

Aracın içinde, orta konsolda alt alta bulunan ve toplam 28 inç büyüklüğündeki iki ekran dikkat çekti.

RAM CEO’su Mike Koval ise yeni konspet pickup için “RAM Evolution, RAM markası için birkaç şeyi temsil ediyor. Hem elektrikli geleceğimizi hem de markanın felsefesini” ifadeseini kullandı.