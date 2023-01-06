Peugeot, Inception konsept görüntülendi

06 Ocak 2023 Cuma, 15:39

CES 2023 kapsamında Peugeot, geleceğini gözler önüne serdi.

Modelde yer alan teknolojilerin 2025 yılından itibaren Peugeot modellerinde yer alacağı paylaşıldı.

Modelin boyu tam 5 metre ve yüksekliği ise 1.34 metre.

800 kilometrelik menzil sunacak aracın bataryası da 100 kWh olarak açıklandı.

Model, 5 dakikalık şarj ile 150 km'ye kadar menzil sunuyor.

Toplam 680 hp güç sunan iki motora yer verilen otomobil, ayrcıa dört çeker olarak tasarlanmış.

Araç 680 beygirlik güçle durduğu yerden 100 kilometre/saate de 3 saniyenin altında ulaşabiliyor.

Yeni nesil i-Cockpit tasarımı da ilk kez bu fuarda görüntülendi.

Konsept modelin 4. seviye otonom sürüşe imkân verdiği de gelen bilgiler arasında. Ayrıca araç bu modda kendi kendine giderken direksiyonun da orta konsola yaklaşarak daha genş bir iç mekan sunduğu da ifade edildi.







