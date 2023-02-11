Hatay il merkezi ve Kırıkhan’a doğalgaz verildi

Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ), depremlerden etkilenen Hatay il merkezi ve Kırıkhan ilçesine doğalgaz verildiğini duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 11 Şubat 2023 - 09:24
Hatay il merkezi ve Kırıkhan’a doğalgaz verildi
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Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ), depremlerden etkilenen Hatay il merkezi ve Kırıkhan ilçesine doğalgaz verildiğini açıkladı.

BOTAŞ'ın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Hatay il merkezi ve Kırıkhan şehir giriş istasyonlarına doğal gaz verilmiştir. Konutlara doğal gaz arzı ise dağıtım şirketlerinin teknik ekipleri ve AFAD ile birlikte tüm güvenlik önlemleri alınarak koordineli şekilde yapılacak" ifadeleri kullanıldı.

 


BOTAŞ hatay Kırıkhan

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