Hatay il merkezi ve Kırıkhan’a doğalgaz verildi
Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ), depremlerden etkilenen Hatay il merkezi ve Kırıkhan ilçesine doğalgaz verildiğini duyurdu.
Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ), depremlerden etkilenen Hatay il merkezi ve Kırıkhan ilçesine doğalgaz verildiğini açıkladı.
BOTAŞ'ın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Hatay il merkezi ve Kırıkhan şehir giriş istasyonlarına doğal gaz verilmiştir. Konutlara doğal gaz arzı ise dağıtım şirketlerinin teknik ekipleri ve AFAD ile birlikte tüm güvenlik önlemleri alınarak koordineli şekilde yapılacak" ifadeleri kullanıldı.
February 10, 2023
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