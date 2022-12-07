Hava yolları sektörünün 2023’te yeniden kâra geçmesi bekleniyor
Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği (IATA) hava yolları sektörünün 2023'te yeniden kâra geçeceği yönünde tahminlerini açıkladı.
Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği (IATA) yaklaşık iki yıl süren corona virüsü kısıtlamalarının ardından hava yolları sektöründeki toparlanmanın devam etmesiyle önümüzdeki yıl sektörün 2019’dan bu yana ilk kez kâra geçeceğini açıkladı.
Hava yolları 2020 ve 2021’de corona virüsü salgını nedeniyle on milyarlarca dolar zarar etti ancak daha sonra hava taşımacılığı kısmen toparlandı.
IATA, 4 milyardan fazla yolcu beklentisiyle hava yolları sektörünün önümüzdeki yıl 4,7 milyar dolar net kâr açıklamasını bekliyor. IATA daha önce 2023’te sektörün kâr etmesinin “olası” olduğunu açıklamıştı.
ZARAR TAHMİNİ DÜŞTÜ
IATA, 2022 için hava yolu sektörüne yönelik zarar tahminini 9,7 milyar dolardan 6,9 milyar dolara düşürdü.
IATA Genel Müdürü Willie Walsh, 2023’te kâra geçiş beklentisi konusunda, “Hükümetlerin uyguladığı koronavirüs kısıtlamalarının neden olduğu mali ve ekonomik zararın ölçeği düşünüldüğünde, bu büyük bir başarı” dedi.
Video Haberler
- 738 yıllık mermer sanduka, Nasreddin Hoca’ya ait çıktı
- Denizli'de sis bulutu güzel görüntüler oluşturdu
- Telefon kazanma ümidiyle 100 bin lira dolandırıldı
- Enerji düştü ama enflasyon düşmüyor
- Gazetecilikten antikacılığa ilerleyen serüven
- 'Gelecekte her 4 pilottan 1'i kadın olacak'
- Doğalgazda yüzde 32 enerji tasarrufu sağlıyor
- Para ve altın olan cüzdanı sahibine teslim ettiler
- 80'lik nine ve dede Butko Zeytini'ni dalından topluyor
- Ordu kivisinden 70 milyon TL gelir
En Çok Okunan Haberler
-
- Öztürk Yılmaz'a bıçaklı saldırı
- Bakanlık asgari ücret anketini açıkladı
- Okulda grip salgını alarmı: Eğitime 5 gün ara verildi
- Fotoğraflar ve ses kaydı ortaya çıktı
- Asgari ücret için masaya oturacağı rakamı açıkladı
- 'Elleri dert görmesin' dedi, örnek gösterdi
- Almanya'da 'darbe' yapmak isteyen gruba operasyon
- 15 bin 551 taksi şoförüne ceza
- İYİ Parti'den yumruklu saldırı sonrası karar
- Kılıçdaroğlu Erdoğan'ın 10 puan önünde