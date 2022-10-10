Havalar soğudu, kış çaylarının satışı arttı
Eskişehir’de sonbaharın etkilerinden korunmak isteyen yurttaşlar paketi 20 liradan satılan kış çaylarına rağbet gösteriyor.
Sonbahar aylarının içerisinde olunan günlerde insanlar bahar yorgunluğunu üzerinden atabilmek için çeşitli yollar deniyor. Bitki çayları bu yollardan en yaygın olanı.
Eskişehir’de soğuyan havalarla birlikte bitki çaylarının satışında artış yaşanıyor. İnsanların en çok tercih ettiği ve içerisinde adaçayı, papatya, ıhlamur, kekik, biberiye, portakal kabuğu, ayva yaprağı ve nar kabuğu gibi bitkiler içeren kış çaylarına vatandaşlar yoğun rağbet gösteriyor.
Paketi 20 liradan satılan kış çaylarının bahar yorgunluğunu almasının yanı sıra gripten de koruduğu biliniyor.
***Bitki çaylarını yalnızca doktorunuza danışarak tüketin.
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