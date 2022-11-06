Havaların soğumasıyla palamut tahtından oluyor

06 Kasım 2022 Pazar, 07:00

İstanbul'daki balık tezgahlarında bolluk yaşanıyor. Özellikle palamut tezgahlardan eksilmiyor. Balıkçılar havaların soğumasıyla palamudun yerini çinekop ve lüferin alacağını söyledi. İstanbul Karaköy'deki balıkçılar çarşısında hamsinin kilosu 80 liradan satılırken, palamudun tanesi ise 40 liradan satılıyor.

"PALAMUTLARI STOK YAPMAK GEREKİYOR"



Balıkçı Samet Balyemez, İstanbul’da birkaç gündür etkili olan sisten etkilenmediklerini belirterek, "Tezgahlarda palamut bolluğu yaşanıyor. 1 kilograma yakın palamudun tanesini 40 liraya satıyoruz. Şu an havalar çok güzel, buna bağlı olarak da fiyatlar uygun. Birkaç gün sonra hava soğursa palamut kaçar, çinekop ve lüfer ise çıkar. Palamutları stok yapmak gerekiyor. Çinekop ve lüfer kendini yavaş yavaş göstermeye başladı. Hamsi, istavrit ve mezgit de tezgahlarımızda yer alıyor. Hamsinin ve istavritin kilosu 80 liradan satılıyor. Çinekop 200 liradan satılıyordu ama şu anda 80 liraya kadar düştü. Barbun 200-250 lira civarında, tekir 100-150 lira civarında, mezgit ise 80-100 liradan satılıyor" dedi.







