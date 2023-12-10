'Hayatımın projesi' diye duyurdu! Nusret'ten dev yatırım

Yayınlanma: 10.12.2023 - 12:42

Güncelleme: 10.12.2023 - 12:42

Dünyaca ünlü et restoranı Nusr-Et'in sahibi Nusret Gökçe, yurt dışında dev bir yatırıma imza atıyor.

Nusret, İspanya’nın Ibiza adasında dev bir projeye imza atacağını duyurdu.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Nusret, Ibiza Adası'nda kuracağı ve içinde otel ve rezidansların bulunacağı tesisin temellerini attı.

TAKİPÇİLERİYLE PAYLAŞTI

Dubai ve New York gibi dünyanın lüks turizm merkezlerine yatırım yapan iş insanı, hem inşaat alanından görüntüler paylaştı, hem de projenin tamamlanmasından sonra sahip olacağı görüntüye dair mimari planları takipçilerine sundu.

Nusret Gökçe, temellerini attığı projeyi, "Hayatımın en önemli projesine, burada Ibiza'da start verdim. Proje hem bir yaşam alanına hem de restoranlara ev sahipliği yapacak... Ibiza seni seviyorum, İspanya seni seviyorum" diyerek paylaştı.