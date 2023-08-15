Disney Plus'tan Nusret Gökçe belgeseli

Yayınlanma: 15.08.2023 - 09:52

Güncelleme: 15.08.2023 - 09:55

Ünlü oyuncu Aras Bulut İynemli'nin başrolde olduğu 'Atatürk' dizisi Disney Plus tarafından iptal edilmişti. Büyük tepki ile karşılaşan platforma üye olan çoğu kişi üyeliğini de iptal etmişti.

T24'ün haberine göre, Disney Plus tarafından Salt Bea akımını başlatan ünlü kasap ve sosyal medya fenomeni Nusret Gökçe’nin hayatının belgesel filme aktarılacağı iddia edildi.

Dökü drama (yarı belgesel film) tarzındaki projeyi ünlü bir Amerikalı yönetmenin çekeceği ve Gökçe’nin hayatının anlatılacağı proje için oldukça heyecanlı olduğu öne sürüldü.

Platformda ayrıca ülke tarihinde önemli yeri olan Barış Manço, Kemal Sunal gibi değerli isimler için benzer çalışmalar yapılacağı öğrenildi.