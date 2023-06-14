‘En kötüsü’ seçilmişti: Nusret’in restoranı kapandı

Yayınlanma: 14.06.2023 - 13:49

Güncelleme: 14.06.2023 - 13:49

Dünyanın birçok yerinde restoranları bulunan Nusret’in, ABD’nin New York kentinde bulunan restoranı kapandı. The Guardian’ın aktardığı habere göre, üç yıl önce ‘New York’un en kötü restoranı’ seçilen Nusret’in restoranı haziran ayı başında kapanmak zorunda kaldı.

Salt Bae Burger’ın menüsünün, Gökçe’ye ait başka bir restoranda servis edileceği aktarıldı.

Restoran, New York Belediyesi Sağlık Departmanı tarafından ete ‘çıplak elle’ dokunduğu için sağlık soruşturmasına tabi tutulmuştu. Daha önce birçok kez eski çalışanlarının mobbing’le suçladığı Gökçe ve işletmesi, ‘cinsiyetçilik’ tartışmalarıyla da gündeme gelmişti.

Nusret’in ABD’de Las Vegas, Dallas, Los Angeles ve Boston gibi şehirlerde de işletmesi bulunuyor.

Son olarak ise Nusret’in İstanbul’da bulunan restoranındaki çalışanlar mobbinge uğradığını söylemiş ve haklarını hukuk yoluyla arayacaklarını duyurmuşlardı.