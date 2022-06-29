Hayvan pazarında padok kiralama ücretleri belirlendi
Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, yaklaşan kurban bayramı öncesi hayvan pazarı padok kiralama işlemlerine başladı. Satıcılar, Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı’na giderek kiralama işlemlerini gerçekleştirebilecekler.
Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, yaklaşan bayram öncesi Kepsut Yolu üzerinde bulunan hayvan pazarında hazırlıklarını sürdürüyor.
Kurbanlık hayvan alışverişinin daha iyi şartlarda gerçekleştirilebilmesi için hayvan pazarında yer alan padokların kiralama işlemleri başlatıldı.
Satıcılar, kurban satış yerlerinin tahsisi için Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı giderek kiralama işlemlerini gerçekleştirebilecek. 2022 yılı büyükbaş ve küçükbaş hayvan padok kiralama ücreti 450 lira olarak belirlendi.
Padok yerleri için kura çekimi 4 Temmuz 2022 saat 13.30 da hayvan pazarında yapılacak.
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