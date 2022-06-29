Hayvan pazarında padok kiralama ücretleri belirlendi

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, yaklaşan kurban bayramı öncesi hayvan pazarı padok kiralama işlemlerine başladı. Satıcılar, Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı’na giderek kiralama işlemlerini gerçekleştirebilecekler.

İHA
29 Haziran 2022 Çarşamba, 00:00
Hayvan pazarında padok kiralama ücretleri belirlendi
Abone Ol google-news

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, yaklaşan bayram öncesi Kepsut Yolu üzerinde bulunan hayvan pazarında hazırlıklarını sürdürüyor. 

Kurbanlık hayvan alışverişinin daha iyi şartlarda gerçekleştirilebilmesi için hayvan pazarında yer alan padokların kiralama işlemleri başlatıldı.

Satıcılar, kurban satış yerlerinin tahsisi için Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı giderek kiralama işlemlerini gerçekleştirebilecek. 2022 yılı büyükbaş ve küçükbaş hayvan padok kiralama ücreti 450 lira olarak belirlendi.

Padok yerleri için kura çekimi 4 Temmuz 2022 saat 13.30 da hayvan pazarında yapılacak. 



Balıkesir Kurbanlık kurban Padok
Cumhuriyet TV Youtube Abone Ol

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler