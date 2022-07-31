Hayvan yetiştiricisi: 'Bir litre sütle bir kilo yem alamıyoruz'

31 Temmuz 2022 Pazar, 10:02

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, ilçe, belde ve köy ziyaretlerini aralıksız sürdürüyor.

Esnaf, çiftçi, üretici ve yurttaşlarla birebir görüşerek sorunları birinci ağızdan dinleyen ve belirlenen sorunları, gündeme getiren Gürer, bu kez Ulukışla ilçesinde orta ölçekli bir hayvan çiftçiliğinde, hayvan yetiştiricisinin sorunlarını dinledi.

CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer orta büyüklükte işletme ziyaretine CHP Ulukışla ilçe Başkanı Hüseyin Toker ve Niğde Belediye Meclis Üyesi Erdal Aydoğan’da eşlik etti.

CHP Milletvekili Gürer’e tüm hayvan yetiştiricileri adına sorunlarını anlatan Ulukışlalı hayvan yetiştiricisi Murat Dündar , başta yem fiyatlarındaki artış olmak üzere girdi maliyetlerindeki artışın sektörü ciddi oranda sıkıntına soktuğunu belirtti.

HAYVANLARA YEMİ KISMAK ZORUNDA KALDI

Geçen yıl 75 ila 100 liraya aldıkların 50 kiloluk yemin torbasının bu yıl 345 lira çaldığını belirten Murat Dündar, yem fiyatlarındaki artış nedeniyle hayvanlara yem vermeyi kıstığını ifade etti. Her bir hayvan için yaklaşık ortalama 20 kilo yem vermesi gerektiğini vurgulayan Dündar , sabah akşam ortalama 8 kilo yem verebildiğini, bunun da süt verimini düşürdüğünü kaydetti.

Samanın tonunun 1300 lira, yoncanın ise 3 bin 500 liraya çıktığını söyleyen büyükbaş hayvan yetiştiricisi Murat Dündar, “Yeme güç yetmiyor. Verdiğimiz yemin yüzde 50’sini kendimiz ürettiğimiz halde çok zorlanıyoruz. Geçen yıl pancarın tonunu 420 liraya alan özel şeker fabrikaları, aynı pancarın küspesinin tonunu çiftçiye bin liraya sattılar. Bu sistemde hayvancılık yapmak gerçekten zor iş” dedi.

"1 LİTRE SÜTLE 1 KİLO YEM BİLE ALAMIYORUZ"

Sütten kar sağlayabilmek için bir litre süte karşın 1 buçuk kilo yem alınabilmesinin baz alındığını hatırlatan üretici, “ mevcut koşullarda bir litre süte karşı 1 kilo yem bile alamıyoruz” diye konuştu.

Geçen yıl 70 lira, 100 lira ve en fazlası 250 lira olan hayvancılıkta kullanılan ilaçların bu yıl 3-4 kat arttığına dikkat çeken yetiştirici Dündar, 250 liralık ilacın 1 yıl içinde 750 liraya kadar çıktığını, 15-20 lira olan serumun bile 100 lirayı geçtiğini ifade etti.

Hayvan hastalıklarında veteriner getirmenin maliyetinin ise 3 bin liraya ulaştığını söyleyen Murat Dündar, “Ailecek bu çiftlikte çalışıyoruz. Dışarıdan işçi getirmeye kalksak 1 ay bile dayanamayız. Bir yıl daha dişimi sıkacağım, seneye de şartlar şu şekilde devam ederse hayvancılığı bırakmak zorunda kalacağım” ifadelerini kullandı.

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer ise yaptığı açıklamada, hayvancılık sektörünün her yıl biraz daha kan kaybetmeye devam ettiğini belirtti.

AHIRLAR BOŞALIYOR

Küçük aile tipi işletmelerin büyük sorunlar yaşadığını anlatan Ömer Fethi Gürer, 10-20 büyükbaş hayvan bulunan ahırların büyük bölümünün artık boş kaldığına işaret ederek, süt ineklerinin bile kesime gönderildiğine dikkat çekti. Gürer hayvancılığı kırsalda küçük aile tipi işletmelerde yaygın yapıldığını yem ve diğer gider maliyetleri nedeni ile 10-20 aralığında çok sayıda ahırın artık boş olduğunu belirtip orta boyutta işletmelerde sorunların etkisi ile hayvancılığı sürdürmekte zorlandığına dikkat çekti. CHP milletvekili

Ömer Fethi Gürer iktidarın hayvan ve et ithalatı ile çözeceğini varsaydığı sorunun giderler kısılarak ülke kaynaklarının doğru kullanılması ile aşılması olası olduğunu ifade ederek “hayvancılık zor bir iş,24 saat emek ister, bu işi yapanları korumak desteklemek gerekir. Ulusal Süt Konseyi girdiler dikkate alarak tavsiye fiyatını besici mağdur etmeyecek biçimde güncellemelidir. Hayvancılık için verilen emek ve destekler heba olmaması için hayvancılığın sürdürülebilirliğini sağlamak adına başta yem olmak üzere girdi maliyetlerini düşürmeye yönelik önlemler alınmalıdır. Alanlarda gördüğümüz gebe, damızlık, süt inekleri kesime gönderildiğidir.Bu durum hayvancılıkta derinleşen krizin habercisidir” diye konuştu.

GİRDİ MALİYETLERİNE MÜDAHALE EDİLMELİ

CHP Niğde Milletvekili Gürer, hayvancılık sektörüyle ilgilenen yurttaşların, yem başta olmak üzere girdi maliyetlerinin düşürülmesi yönündeki taleplerini de yetkili kesimlere ulaştırmaya devam edeceklerini de sözlerine ekledi.