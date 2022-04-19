Hazine 11 milyar 64 milyon liralık kira sertifikası ihraç etti
Hazine ve Maliye Bakanlığı, 11 milyar 64 milyon 320 bin lira tutarında TÜFE'ye endeksli kira sertifikası ihraç etti.
Hazine ve Maliye Bakanlığı, 11 milyar 64 milyon 320 bin lira tutarında TÜFE'ye endeksli kira sertifikası ihraç etti.
Bakanlığın internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 11 milyar 64 milyon 320 bin lira tutarında 20 Nisan 2022 valörlü, 7 Nisan 2032 itfa tarihli TÜFE'ye endeksli kira sertifikası ihracı gerçekleştirildi.
Kira sertifikası almaya hak kazanan bankalara, satış tutarları bilgisi, bugün Merkez Bankası Ödeme Sistemleri İhale Sistemi aracılığıyla iletilecek.
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