Hazine 10 yıl vadeli tahvil ihalesinde 12,6 milyar lira borçlandı
Hazine ve Maliye Bakanlığı, bugün düzenlediği ihaleyle 12 milyar 607,7 milyon lira borçlanmaya gitti.
Hazine ve Maliye Bakanlığı, 10 yıl (3584 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli, TÜFE'ye endeksli devlet tahvilinin yeniden ihracını gerçekleştirdİ. İhalede reel basit faiz eksi yüzde 2,37, reel bileşik faiz ise eksi yüzde 2,35 oldu.
Nominal teklifin 13 milyar 237,2 milyon lirayı bulduğu ihalede, nominal satış 5 milyar 120,7 milyon lira, net satış 7 milyar 607,7 milyon lira olarak gerçekleşti.
Kamu kuruluşlarından teklif gelmezken piyasa yapıcılarından 16 milyar 54,8 milyon liralık teklif alındı ve bu kesime 5 milyar liralık satış yapıldı.
Böylece Hazine, piyasaya 12 milyar 607,7 milyon lira borçlandı.
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