Hazine 12,8 milyar lira borçlandı

Yayınlanma: 11.03.2024 - 15:51

Güncelleme: 11.03.2024 - 15:51

Hazine ve Maliye Bakanlığı Mart ayı borçlanma programına iki tahville devam etti.

Hazine ve Maliye Bakanlığı 13 ay vadeli, kuponsuz tahvilin ihalesinde 4,51 milyar TL’lik teklife karşılık 388,4 milyon TL net satış gerçekleştirdi. 13 ay vadeli tahvil ihalesinde bileşik faiz yüzde 48,35 oldu.

4 yıl vadeli TLREF’e endeksli, üç ayda bir kupon ödemeli tahvilin ihalesinde 19 milyar TL’lik teklife karşılık 6,63 milyar TL net satış yapıldı. 4 yıl vadeli TLREF’e endeksli tahvilde dönemsel faiz yüzde 10,68 olarak kaydedildi.

İki tahvilde ihale öncesi satış 5,75 milyar TL oldu.

Hazine ve Maliye Bakanlığı 13 ay vadeli kuponsuz tahvilde ihale öncesi piyasa yapıcılara 2,16 milyar TL’lik teklife karşılık 1,25 milyar TL satış gerçekleştirdi.

Hazine 4 yıl vadeli, TLREF’e endeksli, üç ayda bir kupon ödemeli tahvilde ihale öncesi 8,65 milyar TL’lik teklife karşılık 4,5 milyar TL satış yaptı. Hazine iki tahvilde de kamuya satış yapmadı