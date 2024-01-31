Hazine üç ayda 541 milyar liralık iç borçlanma planlıyor

Yayınlanma: 31.01.2024 - 17:51

Güncelleme: 31.01.2024 - 17:51

Hazine ve Maliye Bakanlığı gelecek 3 aylık döneme ilişkin, iç borçlanma stratejisini açıkladı.

Buna göre Hazine, söz konusu dönemde 575,5 milyar liralık iç borç servisine karşılık, 541,1 milyar liralık iç borçlanma gerçekleştirecek.

Bakanlığın gelecek 3 aylık döneme ilişkin iç borçlanma stratejisinde, şubatta 200 milyarlık iç borç servisine karşılık 250,2 milyar liralık, martta 95,9 milyar liralık iç borç servisine karşılık 131,8 milyar liralık ve nisanda 279,6 milyarlık iç borç servisine karşılık 159,1 milyar liralık iç borçlanma yapılması öngörülüyor.

154 MİLYAR LİRASI DIŞ BORÇTAN OLUŞACAK

Şubat ayında iç borçlanmanın 83,5 milyar lirasının piyasadan, 158,7 milyar lirasının doğrudan satışlardan, 8 milyar lirasının kamuya satışlardan, martta 126,4 milyar lirasının piyasadan, 3,5 milyar lirasının doğrudan satışlardan, 2 milyar lirasının kamuya satışlardan, nisanda yapılacak iç borçlanmanın da 151,5 milyar lirasının piyasadan, 4,7 milyar lirasının doğrudan satışlardan, 3 milyar lirasının da kamuya satışlardan oluşması bekleniyor.

Bu dönemde 24 tahvil ihalesi düzenlenecek ve 4 kira sertifikasının doğrudan satışı yapılacak.

Şubatta 226,4 milyar lira, martta 205,7 milyar lira ve nisanda 297,9 milyar lira ödeme yapılacak. Bu ödemelerin 154,1 milyar lirası dış borç servisinden oluşacak.