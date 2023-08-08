Hazine 14,8 milyar lira borçlandı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, bugün düzenlediği tahvil ihalesinde 14 milyar 842,5 milyon lira borçlanmaya gitti.

AA
Yayınlanma: 08.08.2023 - 16:51
Hazine 14,8 milyar lira borçlandı
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Hazine ve Maliye Bakanlığı, 14,8 milyar lira borçlandı.

İhalede, 4 yıl (1407 gün) vadeli, 3 ayda bir kupon ödemeli, Türk lirası gecelik referans faiz oranına (TLREF) endeksli devlet tahvilinin yeniden ihracı gerçekleştirildi. İhalede dönemsel faiz 3,95 oldu.

Nominal teklifin 19 milyar 181 milyon lirayı bulduğu ihalede, nominal satış 12 milyar 937 milyon lira, net satış 11 milyar 592,5 milyon lira oldu. 

KAMUDAN TEKLİF GELMEDİ

Kamudan teklifin gelmediği ihalede, piyasa yapıcılarından 4 milyar 801 milyon liralık teklif alındı ve bu kesime 3 milyar 250 liralık satış yapıldı.???????

Hazine böylece, ihalede toplam 14 milyar 842,5 milyon lira borçlandı.


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