Son dakika... Resmi Gazete'de yayımlandı: Hazine ve Maliye Bakanlığı'nda yeni atama kararları

Son dakika haberi... Hazine ve Maliye Bakanlığı'nda açık bulunan Hazine Başkontrolörlüklerine Ahmet Tuğrul Öztürk, Çiğdem Kahveci, Ömer Kaçaran ve Erdem Erol atandı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 02.08.2023 - 01:10
Son dakika... Resmi Gazete'de yayımlandı: Hazine ve Maliye Bakanlığı'nda yeni atama kararları
Abone Ol google-news

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nda açık bulunan Hazine Başkontrolörlüklerine ilişkin atama kararı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı.

Hazine Başkontrolörlüklerine Ahmet Tuğrul Öztürk, Çiğdem Kahveci, Ömer Kaçaran ve Erdem Erol atandı.

Söz konusu atamalar 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2 ve 3'üncü maddeleri gereğince yapıldı.


Resmi Gazete Hazine ve Maliye Bakanlığı atama kararı Atama Recep Tayyip Erdoğan

İlgili Haberler

Son dakika... Emniyet müdürleri kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı: Soylu'ya yakın isim görevden alındı

Son dakika... Emniyet müdürleri kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı: Soylu'ya yakın isim görevden alındı

En Çok Okunan Haberler