Son dakika... Resmi Gazete'de yayımlandı: Hazine ve Maliye Bakanlığı'nda yeni atama kararları
Son dakika haberi... Hazine ve Maliye Bakanlığı'nda açık bulunan Hazine Başkontrolörlüklerine Ahmet Tuğrul Öztürk, Çiğdem Kahveci, Ömer Kaçaran ve Erdem Erol atandı.
Hazine ve Maliye Bakanlığı'nda açık bulunan Hazine Başkontrolörlüklerine ilişkin atama kararı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı.
Hazine Başkontrolörlüklerine Ahmet Tuğrul Öztürk, Çiğdem Kahveci, Ömer Kaçaran ve Erdem Erol atandı.
Söz konusu atamalar 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2 ve 3'üncü maddeleri gereğince yapıldı.
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