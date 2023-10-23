Hazine 1,8 milyar lira borçlandı

Yayınlanma: 23.10.2023 - 15:10

Güncelleme: 23.10.2023 - 15:10

İhalede, 2 yıl (707 gün) vadeli, 6 ayda bir yüzde 6,3 kupon ödemeli, sabit kuponlu devlet tahvili yeniden ihraç edildi. İhalede basit faiz yüzde 30,67, bileşik faiz yüzde 33,03 oldu.

Nominal teklifin 3 milyar 843 milyon lirayı bulduğu ihalede, nominal satış 1 milyar 784 milyon lira, net satış 1 milyar 348,9 milyon lira olarak gerçekleşti.

Kamudan gelen 400 milyon lira teklifin tamamının karşılandığı ihalede, piyasa yapıcılarından 105 milyon liralık teklif alındı ve bu kesime 70 milyon liralık satış yapıldı.

Hazine böylece ihalede toplam 1 milyar 818,9 milyon lira borçlandı.