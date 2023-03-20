Hazine 2 ihalede 4.7 milyar lira borçlandı

Hazine ve Maliye Bakanlığı 2 ihalede 2,87 milyar TL borçlanmaya gitti. İhale öncesi toplam satış ise 1,79 milyar TL oldu.

AA
Yayınlanma: 20 Mart 2023 - 16:05
Hazine 2 ihalede 4.7 milyar lira borçlandı
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Hazine ve Maliye Bakanlığı Mart ayı borçlanma takvimine iki tahvil ile devam etti.

Hazine’nin 7 yıl vadeli değişken faizli tahvilinde 5,32 milyar TL’lik teklife karşılık 2,68 milyar TL’lik net satış gerçekleştirildi. İhalede dönemsel faiz yüzde 10,65 olarak gerçekleşti.

Hazine’nin 2 yıl sabit kuponlu devlet tahvilinde ise 590 milyon TL’lik teklife karşılık 196,9 milyon TL’lik net satış gerçekleştirildi. İki yıllık tahvil ihalesinde bileşik faiz yüzde 12,44 olarak gerçekleşti.

Bakanlık 7 yıl vadeli değişken faizli tahvilde ihale öncesi piyasa yapıcıların 2,61 milyar TL’lik teklifine karşılık 1,7 milyar TL’lik satış yaptı.

2 yıl vadeli sabit kuponlu devlet tahvilinde ise piyasa yapıcıların 126 milyon TL’lik teklifine karşılık 90 milyon TL’lik satış gerçekleştirildi.

2 ve 7 yıl vadeli tahvilde kamuya satış yapılmadı.


Hazine ve Maliye Bakanlığı borçlanma Devlet tahvili Tahvil

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