Hazine 2 ihalede 4.7 milyar lira borçlandı

Yayınlanma: 20 Mart 2023 - 16:05

Güncelleme: 20 Mart 2023 - 16:05

Hazine ve Maliye Bakanlığı Mart ayı borçlanma takvimine iki tahvil ile devam etti.

Hazine’nin 7 yıl vadeli değişken faizli tahvilinde 5,32 milyar TL’lik teklife karşılık 2,68 milyar TL’lik net satış gerçekleştirildi. İhalede dönemsel faiz yüzde 10,65 olarak gerçekleşti.

Hazine’nin 2 yıl sabit kuponlu devlet tahvilinde ise 590 milyon TL’lik teklife karşılık 196,9 milyon TL’lik net satış gerçekleştirildi. İki yıllık tahvil ihalesinde bileşik faiz yüzde 12,44 olarak gerçekleşti.

Bakanlık 7 yıl vadeli değişken faizli tahvilde ihale öncesi piyasa yapıcıların 2,61 milyar TL’lik teklifine karşılık 1,7 milyar TL’lik satış yaptı.

2 yıl vadeli sabit kuponlu devlet tahvilinde ise piyasa yapıcıların 126 milyon TL’lik teklifine karşılık 90 milyon TL’lik satış gerçekleştirildi.

2 ve 7 yıl vadeli tahvilde kamuya satış yapılmadı.