Hazine 2 ihalede 4.7 milyar lira borçlandı
Hazine ve Maliye Bakanlığı 2 ihalede 2,87 milyar TL borçlanmaya gitti. İhale öncesi toplam satış ise 1,79 milyar TL oldu.
Hazine ve Maliye Bakanlığı Mart ayı borçlanma takvimine iki tahvil ile devam etti.
Hazine’nin 7 yıl vadeli değişken faizli tahvilinde 5,32 milyar TL’lik teklife karşılık 2,68 milyar TL’lik net satış gerçekleştirildi. İhalede dönemsel faiz yüzde 10,65 olarak gerçekleşti.
Hazine’nin 2 yıl sabit kuponlu devlet tahvilinde ise 590 milyon TL’lik teklife karşılık 196,9 milyon TL’lik net satış gerçekleştirildi. İki yıllık tahvil ihalesinde bileşik faiz yüzde 12,44 olarak gerçekleşti.
Bakanlık 7 yıl vadeli değişken faizli tahvilde ihale öncesi piyasa yapıcıların 2,61 milyar TL’lik teklifine karşılık 1,7 milyar TL’lik satış yaptı.
2 yıl vadeli sabit kuponlu devlet tahvilinde ise piyasa yapıcıların 126 milyon TL’lik teklifine karşılık 90 milyon TL’lik satış gerçekleştirildi.
2 ve 7 yıl vadeli tahvilde kamuya satış yapılmadı.
En Çok Okunan Haberler
-
- Sahte diploma skandalı: CHP'li Başarır tek tek isim sayd
- Sahi ne oldu sarıklı amirale
- Millet İttifakı'nda 'Mansur Yavaş krizi' iddiası
- TGRT'den kovulan Ekrem Açıkel'in yeni kanalı belli oldu
- Lazio'lu futbolcudan Mourinho'ya çirkin sözler!
- Kılıçdaroğlu'ndan HDP ziyareti sonrası açıklama
- Cumhur'un ortağından HÜDA PAR'a 'ses' yok
- Lüks araç konvoyuyla aday adaylığı başvurusuna tepki
- İlahiyatçı Cemil Kılıç görevine geri dönüyor
- Kızılay Başkanı Kerem Kınık'tan Şahan Gökbakar'a çağrı