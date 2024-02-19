Hazine 31,6 milyar lira borçlandı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, bugün gerçekleştirdiği iki tahvil ihalesiyle 31 milyar 596,6 milyon lira borçlanmaya gitti.

AA
Yayınlanma: 19.02.2024 - 15:16
Hazine 31,6 milyar lira borçlandı
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İlk ihalede 2 yıl (728 gün) vadeli, 6 ayda bir yüzde 18,5 kupon ödemeli sabit kuponlu devlet tahvilinin ilk ihracı yapıldı. İhalede basit faiz yüzde 38,88, bileşik faiz yüzde 42,66 oldu.

Nominal teklifin 15 milyar 246 milyon lirayı bulduğu ihalede, nominal satış 6 milyar 976 milyon lira, net satış 6 milyar 804,5 milyon lira olarak gerçekleşti.

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Kamudan gelen 3 milyar 25 milyon liralık teklifin tamamının karşılandığı ihalede, piyasa yapıcılardan 2 milyar 453 milyon liralık teklif alındı ve bu kesime 1 milyar 500 milyon liralık satış yapıldı.

İkinci ihalede 5 yıl (1722 gün) vadeli, 6 ayda bir yüzde 15,54 kupon ödemeli, sabit kuponlu devlet tahvilinin yeniden ihracı gerçekleştirildi. İhalede basit faiz yüzde 27,59, bileşik faiz yüzde 29,49 oldu.

Nominal teklifin 21 milyar 490,1 milyon lirayı bulduğu ihalede, nominal satış 11 milyar 318,1 milyon lira, net satış 13 milyar 247,1 milyon lira olarak gerçekleşti.

Kamudan gelen 20 milyon liralık teklifin tamamının karşılandığı ihalede, piyasa yapıcılarından 11 milyar 553 milyon liralık teklif alındı ve bu kesime 7 milyar liralık satış yapıldı.

Hazine, böylece iki ihalede toplam 31 milyar 596,6 milyon lira borçlandı.


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