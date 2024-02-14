Manisa Ticaret Odası Başkanı Mehmet Yılmaz’dan çarpıcı iddia: Suriyelilere Hazine arazisi

Manisa Ticaret Odası Başkanı Mehmet Yılmaz, Suriyeli sığınmacıları Türkiye’de kalıcı hale getirmek için beş ildeki Hazine arazilerinin, Birleşmiş Milletler (BM) fonu ile Suriyelilere verilmesi yönünde talimat aldığını ancak bu talimatı kendi kentinde yerine getirmediğini iddia etti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 14.02.2024 - 04:00
Manisa Ticaret Odası Başkanı Mehmet Yılmaz’dan çarpıcı iddia: Suriyelilere Hazine arazisi
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İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Tolga Akalın ile kameralar önünde görüşen Manisa Ticaret Odası Başkanı Mehmet Yılmaz’ın iddiaları, tartışma yarattı. 

Yılmaz, “Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü’nün (FAO) projesinde beş ilin seçildiği Suriyelilere Hazine arazilerini verme” talimatı aldığını şu sözler ile ifade etti: 

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“Cumhurbaşkanının himayelerinde bir proje yapılıyormuş: FAO. beş il seçmişler, geldiler buraya. Vali imzalamış, bizim de partner olarak imzalamamız gerekiyormuş. Birleşmiş Milletler’in bir başkanı geldi ‘Suriyelilerin burada kalıcı olarak Hazine arazilerinin bunlara verilmesi, 30 dönüm 50 dönüm filan’ dedi. 3.8 milyon dolar bir hibe verecekmiş. Sonra Yunt Dağı’nda, Recepli, Örselli, Karavelli’de bunlara yer verecekler. ‘Cumhurbaşkanımız söylemiş olabilir. Ben bunu imzalayamam’ dedim.” 

Aydın, Bursa ve Balıkesir’in projeyi imzaladığını kaydeden Yılmaz, “Protokolü hazırlayan vatandaş, ‘buradaki asli unsurlar’ diyor. ‘Türk ve Suriyeliler eşit şekilde bundan faydalanır’ diyor. Dedim ki: Suriyeli asli unsur değil. Asli unsur biziz. Bunlar da burada mülteci, misafir statüsünde imzalamıyorum. Bir kavga bir gürültü. Ben size 4 milyon dolar vereyim, alın siz Amerika’ya götürün dedim” ifadelerini kullandı. 

“AMAÇLANAN NEDİR?”

İddiayı Meclis’e taşıyan İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’a, “Bu şekilde bir proje yürütülmekte midir? Yürütülmekte ise proje ile amaçlanan nedir? Projeye hangi illerde, ne kadarlık arazi tahsisi yapılması planlanmaktadır” sorularını yöneltti.


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