Hazine, 9.2 milyar lira borçlandı
Hazine ve Maliye Bakanlığı, bugün düzenlediği 2 tahvil ihalesinde 9 milyar 249.7 milyon lira borçlanmaya gitti.
Bakanlık ilk ihalede, 2 yıl (616 gün) vadeli, 6 ayda bir yüzde 10.45 kupon ödemeli, sabit kuponlu devlet tahvilinin yeniden ihracını gerçekleştirdi. İhalede basit faiz yüzde 20.4, bileşik faiz 21.44 olarak kayıtlara geçti.
Nominal teklifin 1 milyar 982 milyon lirayı bulduğu ihalede, nominal satış 1 milyar 65 milyon lira, net satış 1 milyar 139,5 milyon lira olarak gerçekleşti.
PİYASA YAPICILARINDAN 2 MİLYARI GEÇKİN TEKLİF ALINDI
Kamu kuruluşlarından gelen 3 milyar 100 milyon liralık teklifin tamamının karşılandığı ihalede, piyasa yapıcılarından 2 milyar 621 milyon liralık teklif alındı ve bu kesime 1 milyar 600 milyon liralık satış yapıldı.
İkinci ihalede 6 yıl (2226 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli, değişken faizli devlet tahvilinin yeniden ihracı gerçekleştirildi.
Nominal teklifin 3 milyar 868,7 milyon lirayı bulduğu ihalede, nominal satış 2 milyar 212,5 milyon lira, net satış 2 milyar 160,2 milyon lira olarak kayıtlara geçti.
Kamu kuruluşlarından gelen 250 milyon liralık teklifin tamamının karşılandığı ihalede, piyasa yapıcılarından 1 milyar 761 milyon liralık teklif alındı ve bu kesime 1 milyar liralık satış yapıldı.
Hazine böylece piyasaya 9 milyar 249,7 milyon lira borçlandı.
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