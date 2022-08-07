Hazine yarın ihale düzenleyecek

07 Ağustos 2022 Pazar, 13:20

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın yarın ihale düzenleyeceği öğrenildi.

Bakanlığın yayımladığı iç borç ihraç takvimine göre, ihalede 5 yıl (1764 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli sabit kuponlu devlet tahvili yeniden ihraç edilecek.