Hazine yarın ihale düzenleyecek

Hazine ve Maliye Bakanlığı, yarın devlet tahvili ihalesi gerçekleştirecek.

AA
07 Ağustos 2022 Pazar, 13:20
Hazine yarın ihale düzenleyecek
Abone Ol google-news

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın yarın ihale düzenleyeceği öğrenildi.

Bakanlığın yayımladığı iç borç ihraç takvimine göre, ihalede 5 yıl (1764 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli sabit kuponlu devlet tahvili yeniden ihraç edilecek.


hazine Hazine ve Maliye Bakanlığı ihale

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler