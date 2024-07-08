Hazine 2 ihale düzenleyecek

Hazine ve Maliye Bakanlığı, bugün devlet tahvili ve hazine bonosu ihaleleri gerçekleştirecek.

AA
Yayınlanma: 08.07.2024 - 09:55
Hazine 2 ihale düzenleyecek
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Bakanlığın yayımladığı iç borç ihraç takvimine göre, 8 Temmuz'daki ilk ihalede 9 ay (273 gün) vadeli, kuponsuz hazine bonosunun yeniden ihracı yapılacak.

Aynı gün, 7 yıl (2471 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli, değişken faizli devlet tahvili yeniden ihraç edilecek.


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