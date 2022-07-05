Hazine bugün de borçlandı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, bugün düzenlediği 2 tahvil ihalesinde 14 milyar 630,3 milyon lira borçlanmaya gitti.

AA
05 Temmuz 2022 Salı, 16:13
Hazine bugün de borçlandı
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Bakanlık ilk ihalede, 5 yıl (1799 gün) vadeli, 6 ayda bir yüzde 10.1 kupon ödemeli, sabit kuponlu devlet tahvilinin yeniden ihracını gerçekleştirdi. İhalede basit faiz yüzde 18.7, bileşik faiz 19,57 olarak kayıtlara geçti.

Nominal teklifin 5 milyar 99 milyon lirayı bulduğu ihalede, nominal satış 3 milyar 289 milyon lira, net satış 3 milyar 480.8 milyon lira olarak gerçekleşti.

Kamu kuruluşlarından gelen 2 milyar 145 milyon liralık teklifin tamamının karşılandığı ihalede, piyasa yapıcılarından 11 milyar 911 milyon liralık teklif alındı ve bu kesime 7 milyar liralık satış yapıldı.

İkinci ihalede 10 yıl (3507 gün) vadeli, 6 ayda bir yüzde 0 reel kupon ödemeli, TÜFE'ye endeksli devlet tahvilinin yeniden ihracı gerçekleştirildi.

Nominal teklifin 3 milyar 199,1 milyon lirayı bulduğu ihalede, nominal satış 831.1 milyon lira, net satış 1 milyar 204.5 milyon lira olarak kayıtlara geçti.

Kamu kuruluşlarından gelen 50 milyon liralık teklifin tamamının karşılandığın ihalede, piyasa yapıcılarından 2 milyar 370 milyon liralık teklif alındı ve bu kesime 750 milyon liralık satış yapıldı.

Hazine böylece piyasaya 14 milyar 630.3 milyon lira borçlandı.


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