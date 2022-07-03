Hazine yarın 2 ihale düzenleyecek

Hazine ve Maliye Bakanlığı, yarın iki devlet tahvili ihalesi düzenleyecek.

AA
03 Temmuz 2022 Pazar, 14:02
Hazine yarın 2 ihale düzenleyecek
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Bakanlığın yayımladığı iç borç ihraç takvimine göre, ilk ihalede 6 yıl (2261 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli değişken faizli devlet tahvilinin yeniden ihracı yapılacak.

İkinci ihalede 10 yıl (3584 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli sabit kuponlu devlet tahvilinin yeniden ihracı gerçekleştirilecek.

 


Hazine ve Maliye Bakanlığı ihale Devlet tahvili
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