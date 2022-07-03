Hazine yarın 2 ihale düzenleyecek
Hazine ve Maliye Bakanlığı, yarın iki devlet tahvili ihalesi düzenleyecek.
Bakanlığın yayımladığı iç borç ihraç takvimine göre, ilk ihalede 6 yıl (2261 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli değişken faizli devlet tahvilinin yeniden ihracı yapılacak.
İkinci ihalede 10 yıl (3584 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli sabit kuponlu devlet tahvilinin yeniden ihracı gerçekleştirilecek.
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