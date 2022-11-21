Hazine bugünkü tahvil ihalesinde 1.9 milyar lira borçlandı
Hazine ve Maliye Bakanlığı, bugün düzenlediği tahvil ihalesinde 1 milyar 919,5 milyon lira borçlanmaya gitti.
Hazine ve Maliye Bakanlığı ihalede, 4 yıl (1274 gün) vadeli 3 ayda bir kupon ödemeli, Türk lirası gecelik referans faiz oranına (TLREF) endeksli devlet tahvilinin ilk ihracını yaptı. İhalede dönemsel faiz yüzde 4 oldu.
Nominal teklifin 2 milyar 920 milyon lirayı bulduğu ihalede, nominal satış 1 milyar 425 milyon lira, net satış 1 milyar 319,5 milyon lira olarak gerçekleşti.
Kamudan teklifin gelmediği ihalede, piyasa yapıcılarından 811 milyon liralık teklif alındı ve bu kesime 600 milyon liralık satış yapıldı.
Hazine böylece piyasaya 1 milyar 919,5 milyon lira borçlandı.
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