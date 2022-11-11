Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’ye pankartlı eleştiri: ‘Vatandaşı silindir gibi ezdiniz’

11 Kasım 2022 Cuma, 04:00

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın bütçe görüşmelerine katılan Bakan Nureddin Nebati, muhalefet milletvekilleri tarafından pankartlarla karşılanarak”Vatandaşı silindir gibi ezdiniz” sözleriyle eleştirildi. Nebati, kur korumalı mevduatlar için (KKM) Hazine’nin şimdiye kadar 91.6 milyar lira destek ödemesi yaptığını açıkladı.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda Hazine ve Maliye Bakanlığı bütçesi görüşüldü. CHP Muğla Milletvekili Süleyman Girgin, Nebati ile tokalaşırken elindeki pankartı göstererek “Sayın Bakan anlamını biliyor musunuz? Silindir gibi ezmek. Vatandaşı silindir gibi ezdiniz” dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu, bakanın ihracatta tarihi rekor kırıldığını söylediğini ancak dış ticaret açığında da rekor kırıldığını vurguladı. Kuşoğlu, SPK, Merkez Bankası, BDDK gibi kurumları eleştirirken yolsuzluk kokuları geldiğini belirterek “Milleti perişan ettiniz” diye konuştu.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta, Türkiye’nin bu kadar büyük sıkıntıyı hiç yaşamadığını belirterek Kimse ağzını açamıyor, zengini korkuyor, fakiri korkuyor” ifadelerini kullandı.

KKM’YE 91.6 MİLYAR TL

HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan ise Merkez Bankası’nın KKM’ler için ne kadar ödeme yaptığı sorusunu yöneltti. Nebati, 9 Kasım itibariyle 2.3 milyon mudinin yaklaşık 1.5 trilyon TL’lik tasarrufunun KKM’lerde değerlendirildiğini, Hazine tarafından desteklenen KKM hesaplarına bugüne kadar yaklaşık 91.6 milyar lira destek ödemesi yapıldığını anlattı. Nebati KKM’nin vadeli mevduat içindeki payının yüzde 27, yenileme oranının da yaklaşık yüzde 70 düzeyinde olduğunu açıkladı.

Bu arada dün sabah saatlerinde emeklilikte yaşa takılanlarla (EYT) ilgili düzenlemede takvimin netleştiği, yürürlük tarihinin 15 Ocak 2023 olacağına ilişkin haberler çıktı. Nebati’ye dayandırılan haber daha sonra yalanlandı.