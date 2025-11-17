Hazine’de 10 aylık bütçe açığı şoku: Toplam açık 1 trilyon TL’yi geçti!

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2025 yılı Ekim ayı Merkezi Yönetim Bütçe Gelişmeleri’ni açıkladı. Bakanlığın verilerine göre, merkezi yönetim bütçesi ekim ayında 223,2 milyar TL açık verdi.
EKİM AYI BÜTÇE RAKAMLARI
Hazine’den yapılan açıklamada, "2025 yılı Ekim ayında merkezi yönetim bütçe giderleri 1 trilyon 370,3 milyar TL, bütçe gelirleri 1 trilyon 147,1 milyar TL ve bütçe açığı 223,2 milyar TL olarak gerçekleşmiştir. Ayrıca, faiz dışı bütçe giderleri 1 trilyon 212,9 milyar TL ve faiz dışı açık ise 65,8 milyar TL olarak gerçekleşmiştir" ifadelerine yer verildi.
OCAK-EKİM DÖNEMİ BÜTÇE GELİŞMELERİ
2025 yılı Ocak-Ekim döneminde merkezi yönetim bütçe giderleri 11 trilyon 592,5 milyar TL, bütçe gelirleri 10 trilyon 152 milyar TL ve bütçe açığı 1 trilyon 440,5 milyar TL olarak kaydedildi. Faiz dışı bütçe giderleri 9 trilyon 772,7 milyar TL, faiz dışı fazla ise 379,3 milyar TL olarak gerçekleşti.