Hazine devlet tahvili ihalesiyle yaklaşık 3,1 milyar lira borçlandı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, bugün düzenlediği ihalede 3 milyar 71 milyon lira borçlanmaya gitti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 21 Şubat 2023 - 15:07
Hazine devlet tahvili ihalesiyle yaklaşık 3,1 milyar lira borçlandı
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Hazine ve Maliye Bakanlığı, 10 yıl (3612 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli, TÜFE'ye endeksli devlet tahvili ihalesinin yeniden ihracını yaptı.

Nominal teklifin 18 milyar 868,5 milyon lirayı bulduğu ihalede, nominal satış 1 milyar 85 milyon lira, net satış 1 milyar 821 milyon lira olarak gerçekleşti.

Kamudan teklifin gelmediği ihalede, piyasa yapıcılarından 16 milyar 140 milyon liralık teklif alındı ve bu kesime 1 milyar 250 milyon liralık satış yapıldı.

Hazine, ihalede toplam 3 milyar 71 milyon lira borçlandı.


Hazine ve Maliye Bakanlığı borçlanma ihale

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