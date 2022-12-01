Hazine, dolar cinsi tahvilin artırımı için harekete geçti

01 Aralık 2022 Perşembe, 15:25

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2022 yılı dış finansman programı çerçevesinde dolar cinsinden Ocak 2028 vadeli tahvilin artırımı için Bank of America, Goldman Sachs ve JPMorgan’a yetki verdi.

Bloomberg HT'ye konuşan konuyla ilgili bilgi sahibi kaynaklar Hazine’nin ikincil ihraç için yatırımcılardan gelen yoğun talebi dikkate aldığını belirtti.

KASIM AYINDA BORÇLANMAYA GİTTİ

Hazine, kasım ayında 5 yıllık Eurobond ile 1,5 milyar dolarlık borçlanmaya gitmişti.

5 yıl vadeli tahvilde kupon oranı yüzde 9,875; getiri oranı yüzde 10 olarak gerçekleşmişti.

İhraca 150’nin üzerinde yatırımcı, ihraç tutarının 3 katından fazla talep gösterdi.

Son borçlanmayla birlikte 2022'de uluslararası piyasalardan 9 milyar dolarlık finansman sağlanmış olmuştu. Hazine'nin bu yıl 12,9 milyar dolarlık dış borç ödemesi bulunuyor.