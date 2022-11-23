Son Dakika... Hazine ve Maliye Bakanlığı duyurdu: Düzce'de vergi ödemelerine 1 ay erteleme

Son dakika haberi... Hazine ve Maliye Bakanlığı, Düzce'de faaliyet gösteren mükelleflerin kasım ayının sonuna kadar vermeleri gereken beyanname ve bildirimlerin verilme süreleri ile bu beyannameler üzerine tahakkuk edecek vergilerin ödeme sürelerinin, kentte meydana gelen deprem nedeniyle 1 ay ertelendiğini duyurdu.

DHA
23 Kasım 2022 Çarşamba, 17:40
Son Dakika... Hazine ve Maliye Bakanlığı duyurdu: Düzce'de vergi ödemelerine 1 ay erteleme
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