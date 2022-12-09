Hazine gelecek hafta 3 ihale düzenleyecek
Hazine ve Maliye Bakanlığı, gelecek hafta üç devlet tahvili ihalesi yapacak.
Hazine ve Maliye Bakanlığının yayımladığı iç borç ihraç takvimine göre, pazartesi yapılacak ihalede, 10 yıl (3 bin 591 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli sabit kuponlu devlet tahvilinin yeniden ihracı gerçekleştirilecek.
Salı günü gerçekleştirilecek ilk ihalede 3 yıl (1253 gün) vadeli, 3 ayda bir kupon ödemeli Türk lirası gecelik referans faiz oranına (TLREF) endeksli devlet tahvilinin yeniden ihracına imza atılacak.
Aynı gün 10 yıl (3 bin 521 gün) vadeli 6 ayda bir kupon ödemeli, TÜFE'ye endeksli devlet tahvilinin yeniden ihracı yapılacak.
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