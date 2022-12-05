Hazine yarın 2 ihale gerçekleştirecek

Hazine ve Maliye Bakanlığı, yarın 2 tahvil ihalesi düzenleyecek.

AA
05 Aralık 2022 Pazartesi, 14:40
Hazine yarın 2 ihale gerçekleştirecek
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Hazine ve Maliye Bakanlığı, yarın 2 tahvil ihalesi düzenleyecek.

Bakanlığın yayımladığı iç borç ihraç takvimine göre, ilk ihalede, 5 yıl (1743 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli sabit kuponlu devlet tahvilinin yeniden ihracı yapılacak.

İkinci ihalede ise 7 yıl (2492 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli değişken faizli devlet tahvilinin yeniden ihracı gerçekleştirilecek.

 


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