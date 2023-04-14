Hazine haftaya 3 ihale düzenleyecek

Hazine ve Maliye Bakanlığı, gelecek hafta 3 devlet tahvili ihalesi düzenleyecek.

AA
Yayınlanma: 14.04.2023 - 11:30
Hazine haftaya 3 ihale düzenleyecek
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Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın yayımladığı iç borç ihraç takvimine göre, 17 Nisan Pazartesi günü yapılacak ilk ihalede, 6 yıl (2359 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli değişken faizli devlet tahvili yeniden ihraç edilecek.

Salı günü ise 5 yıl (1764 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli, sabit kuponlu devlet tahvili ile 10 yıl (3556 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli TÜFE'ye endeksli devlet tahvilinin yeniden ihracı yapılacak.


Hazine ve Maliye Bakanlığı Tahvil Devlet tahvili ihale

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