Hazine haftaya 3 ihale düzenleyecek

Yayınlanma: 14.04.2023 - 11:30

Güncelleme: 14.04.2023 - 12:36

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın yayımladığı iç borç ihraç takvimine göre, 17 Nisan Pazartesi günü yapılacak ilk ihalede, 6 yıl (2359 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli değişken faizli devlet tahvili yeniden ihraç edilecek.

Salı günü ise 5 yıl (1764 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli, sabit kuponlu devlet tahvili ile 10 yıl (3556 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli TÜFE'ye endeksli devlet tahvilinin yeniden ihracı yapılacak.