Hazine haftaya 3 ihale düzenleyecek
Hazine ve Maliye Bakanlığı, gelecek hafta 3 devlet tahvili ihalesi düzenleyecek.
Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın yayımladığı iç borç ihraç takvimine göre, 17 Nisan Pazartesi günü yapılacak ilk ihalede, 6 yıl (2359 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli değişken faizli devlet tahvili yeniden ihraç edilecek.
Salı günü ise 5 yıl (1764 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli, sabit kuponlu devlet tahvili ile 10 yıl (3556 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli TÜFE'ye endeksli devlet tahvilinin yeniden ihracı yapılacak.
Resmi İlanlar
En Çok Okunan Haberler
-
- Kabızlığı anında kesen besin.. 1 kaşık yeterli
- Meral Danış Beştaş trafik kazası geçirdi
- 'Yakalandınız, belgeleri açıklayacağım'
- Mercimek çorbasını bu yöntemle daha hızlı pişirin.
- 'Hilal Kaplan Sarı' iddiaları gündeme bomba gibi düştü
- VakıfBank, altın setle finalde
- Erdoğan’ın ‘müjdesinden’ bir gün önce
- İBB'ye polis engeli
- İşte Muharrem İnce'nin oy aldığı partiler...
- CHP, ilk 100 günün yol haritasını açıkladı