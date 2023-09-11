İktidar çırpınıyor... Konut fiyatlarına 'hazine arazileri'yle çözüm!

Yayınlanma: 11.09.2023 - 12:11

Güncelleme: 11.09.2023 - 12:11

Enflasyon ve dövizde yaşanan artış sonrası konut fiyatlarının aşırı yükselmesi konut sahibi olmayı imkânsız hale getirdi.

Son zamanlarda yabancıya satışlarla şişirilen piyasada Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre, haziran ayı konut fiyatları geçen yıla göre yüzde 95.85 oranında artış gösterdi.

FIYAT ARTIŞINDA ANKARA, İSTANBUL VE İZMIR'İ GEÇTİ

Haziran ayında İstanbul'da konut fiyatları bir önceki yıla göre yüzde 85 artışla ortalamada 37 bin 220 TL'ye çıktı. İzmir'de ise konut fiyatlarında artış yüzde 100 olarak kaydedildi.

Üç büyük şehir arasında Ankara Haziran ayındaki artış hızıyla öne çıktı. Ankara'da konut fiyatları bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 106 arttı. Ankara'daki konut fiyatları 28 bin 705 TL'ye yükseldi.

Söz konusu durum sürerken Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, hazine arazilerini imara açacaklarını söyledi.

İktidara yakınlığıyla bilinen Sabah gazetesine açıklamalarda bulunan Bakan Özhaseki, "Özellikle depremden sonra ortaya çıkan manzarada arz-talep dengesi iyice şaşırdı. Deprem bölgesinde evini kaybeden 1 milyon 900 bin vatandaşımız oldu. Devletimiz 325 bin aileye kira yardımı yapıyor. Hatay'dan Maraş'dan Malatya'dan vatandaşlarımız başka şehirlere giderek ev kiraladı. İstanbul'a gelenler oldu. Bu şekilde 100 bin ev kiralanması fiyatları bir anda zıplatır İstanbul'da" dedi.

"MECLİS AÇILINCA İLK İŞ YENİ BİR YASA ÇIKARACAĞIZ"

Bunları dengeleme ve indirmenin yolunun arz-talep dengesini sağlamaktan geçtiğini anlatan Özhaseki, şunları kaydetti:

"Ne kadar çok arzda bulunursanız o kadar çok fiyatı aşağıya çekersiniz. Bu sorunun çözümü için bir tarafta deprem konutlarının yapımına devam ediyoruz. Arkasından epeyce bir arazi parselasyonu yaparak ve altyapısını hazırlayarak bunu arz etmemiz lazım. Şu anda birçok yerde artık müteahhitlik firmaları yüzde 50 ile çalışıyor. Bu çok büyük bir rakam. Bu inşaat maliyetlerini çok artırıyor, konut fiyatları yükseliyor. Bunun tersine dönmesi için o zaman bizim elimizdeki imkânları kullanmamız gerekiyor. Şu anda Milli emlak arazilerinin hepsi bizim bakanlığımızda. Çalışmaya başladık bile. Meclis açılınca ilk iş yeni bir yasa çıkaracağız. Yasada bu Hazine arazileri de yer alacak. Vatandaşın konut sorunu çözülecek."