Hazine iki ihalede 61,8 milyar lira borçlandı

Yayınlanma: 24.08.2023 - 16:31

Güncelleme: 24.08.2023 - 16:31

Bakanlık, ilk ihalede, 2 yıl (728 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli ABD doları cinsi devlet tahvilinin doğrudan satışını yaptı.

Nominal teklifin 61 milyar 890 milyon lirayı bulduğu ihalede, nominal satış 14 milyar 61 milyon lira, net satış 25 milyar 366,5 milyon lira olarak gerçekleşti. İhalede reel basit faiz eksi yüzde 11,23, reel bileşik faiz ise eksi yüzde 10,91 oldu.

Kamudan teklifin gelmediği ihalede, piyasa yapıcılarından 74 milyar 882 milyon liralık teklif alındı ve bu kesime 20 milyar liralık satış yapıldı.

6 AYDA BİR KİRA ÖDEMELİ

İkinci ihalede ise 2 yıl (728 gün) vadeli, 6 ayda bir kira ödemeli ABD doları cinsi kira sertifikası doğrudan satışı gerçekleşti.

Nominal teklifin 13 milyar 494 milyon lirayı bulduğu ihalede, nominal satış 9 milyar 113 milyon lira, net satış 7 milyar 980,5 milyon lira olarak gerçekleşti. İhalede basit faiz yüzde 21,07, bileşik faiz ise yüzde 22,18 oldu.

Kamudan gelen 1 milyar liralık teklifin tamamının karşılandığı ihalede, piyasa yapıcılarından 12 milyar 133 milyon liralık teklif alındı ve bu kesime 7 milyar 500 milyon liralık satış yapıldı.

Hazine böylece, 2 ihalede toplam 61 milyar 847 milyon lira borçlandı.