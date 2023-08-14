Hazine ve Maliye Bakanlığı 2,6 milyar lira borçlandı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, bugün düzenlediği tahvil ihalesinde 2 milyar 609 milyon lira borçlanmaya gitti.

AA
Yayınlanma: 14.08.2023 - 16:16
Hazine ve Maliye Bakanlığı 2,6 milyar lira borçlandı
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Hazine ve Maliye Bakanlığı, bugün düzenlediği ihalede, 7 yıl (2485 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli, değişken faizli devlet tahvilinin yeniden ihracı gerçekleştirildi. İhalede dönemsel faiz 9,01 oldu.

Nominal teklifin 2 milyar 924 milyon lirayı bulduğu ihalede, nominal satış 1 milyar 770 milyon lira, net satış 1 milyar 509 milyon lira oldu.

Kamudan teklifin gelmediği ihalede, piyasa yapıcılarından 1 milyar 714 milyon liralık teklif alındı ve bu kesime 1 milyar 100 milyon liralık satış yapıldı.???????

Hazine böylece, ihalede toplam 2 milyar 609 milyon lira borçlandı.


Hazine ve Maliye Bakanlığı ihale hazine

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