Hazine 61,8 milyar lira borçlandı

Yayınlanma: 15.08.2023 - 15:35

Güncelleme: 15.08.2023 - 15:35

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nı ilk ihalede, 5 yıl (1799 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli, TÜFE'ye endeksli devlet tahvilinin yeniden ihracını gerçekleştirdi.

İhalede reel basit faiz eksi yüzde 11,23, reel bileşik faiz eksi yüzde 10,91 oldu.

Nominal teklifin 61 milyar 890 milyon lirayı bulduğu ihalede, nominal satış 14 milyar 61 milyon lira, net satış 25 milyar 366,5 milyon lira oldu.

Kamudan teklifin gelmediği ihalede, piyasa yapıcılarından 74 milyar 882 milyon liralık teklif alındı ve bu kesime 20 milyar liralık satış yapıldı.???????

İkinci ihalede ise 10 yıl (3619 gün) vadeli, 6 ayda bir sabit kupon ödemeli devlet tahvili yeniden ihraç edildi. İhalede basit faiz yüzde 21,07, bileşik faiz 22,18 oldu.

Nominal teklifin 13 milyar 494 milyon lirayı bulduğu ihalede, nominal satış 9 milyar 113 milyon lira, net satış 7 milyar 980,5 milyon lira oldu.

Kamudan gelen 1 milyar liralık teklifin tamamının karşılandığı ihalede, piyasa yapıcılarından 12 milyar 133 milyon liralık teklif alındı ve bu kesime 7 milyar 500 milyon liralık satış yapıldı.???????

Hazine böylece, iki ihalede toplam 61 milyar 847 milyon lira borçlandı.