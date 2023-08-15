Hazine ve Maliye Bakanlığı açıkladı: Bütçe 7 ayda 435 milyar lira açık verdi
Bütçe dengesi temmuz'da 48,6 milyar TL fazla verirken, ocak-temmuz döneminde 434,7 milyar TL'lik açık oldu.
Hazine ve Maliye Bakanlığı, temmuz ayı bütçe istatistiklerini açıkladı.
Bütçe dengesi temmuz ayında 48,6 milyar lira fazla verirken, faiz dışı fazla 86,3 milyar lira oldu.
Kur korumalı mevduat (KKM) için temmuz ayında 34,5 milyar lira tutarında transfer yapıldı. KKM için yılın başından bu yana küçük miktarlarda yapılan transferler, TL'nin keskin değer kaybettiği haziran ayında 20,6 milyar liraya çıkmıştı.
Yılın başından bu yana gerçekleşmelere bakıldığında, bütçe dengesi ocak-temmuz döneminde 434,7 milyar lira açık olurken, faiz dışı denge ise 121,7 milyar lira açık verdi.
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