Hazine iki tahvilde 14,5 milyar TL borçlandı

22 Mart 2022 Salı, 15:38

Hazine ve Maliye Bakanlığı Mart ayı borçlanma programını tamamladı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı 10 yıl vadeli TÜFE’ye endeksli tahvil ihalesinde 8,78 milyar TL’lik teklife karşılık 3,09 milyar TL net satış gerçekleştirdi.

10Y TÜFE’ye endeksli tahvilde reel bileşik faiz eksi yüzde 2,38 oldu.

Bloomberg HT'de yer alan habere göre, 4 yıl vadeli tahvil ihracında ise 2,6 milyar TL’lik teklife karşılık 896,6 milyon TL’lik satış gerçekleştirildi. Bu tahvilde bileşik faiz yüzde 27,52 oldu

İHALE ÖNCESİ 10,5 MİLYAR TL SATILDI

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 4 yıl vadeli 6 ayda bir yüzde 8,45 kupon ödemeli devlet tahvilinin yeniden ihracı öncesi piyasa yapıcılardan gelen 981 milyon liralık teklife karşılık, 500 milyon liralık satış gerçekleştirdi. Kamuya bu tahvilde 5 milyar lira satış yapıldı.

10 yıl vadeli 6 ayda bir yüzde 0 reel kupon ödemeli TÜFE’ye endeksli devlet tahvilinin yeniden ihracı öncesi piyasa yapıcılardan 15,8 milyar lira teklif geldi, 5 milyar lira satış yapıldı. Kamuya bu tahvilde satış yapılmadı.