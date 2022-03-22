Hazine iki tahvilde 14,5 milyar TL borçlandı
Hazine 4 yıl vadeli tahvil ile 10 yıl vadeli TÜFE'ye endeksli tahvilde ihale öncesi satışla birlikte toplamda 14,5 milyar TL borçlandı.
Hazine ve Maliye Bakanlığı Mart ayı borçlanma programını tamamladı.
Hazine ve Maliye Bakanlığı 10 yıl vadeli TÜFE’ye endeksli tahvil ihalesinde 8,78 milyar TL’lik teklife karşılık 3,09 milyar TL net satış gerçekleştirdi.
10Y TÜFE’ye endeksli tahvilde reel bileşik faiz eksi yüzde 2,38 oldu.
Bloomberg HT'de yer alan habere göre, 4 yıl vadeli tahvil ihracında ise 2,6 milyar TL’lik teklife karşılık 896,6 milyon TL’lik satış gerçekleştirildi. Bu tahvilde bileşik faiz yüzde 27,52 oldu
İHALE ÖNCESİ 10,5 MİLYAR TL SATILDI
Hazine ve Maliye Bakanlığı, 4 yıl vadeli 6 ayda bir yüzde 8,45 kupon ödemeli devlet tahvilinin yeniden ihracı öncesi piyasa yapıcılardan gelen 981 milyon liralık teklife karşılık, 500 milyon liralık satış gerçekleştirdi. Kamuya bu tahvilde 5 milyar lira satış yapıldı.
10 yıl vadeli 6 ayda bir yüzde 0 reel kupon ödemeli TÜFE’ye endeksli devlet tahvilinin yeniden ihracı öncesi piyasa yapıcılardan 15,8 milyar lira teklif geldi, 5 milyar lira satış yapıldı. Kamuya bu tahvilde satış yapılmadı.
İlgili Haberler
- Hazine 2 tahvil ihalesinde 6,9 milyar lira borçlandı
- Hazine yarın iki ihale düzenleyecek
- Hazine ve Maliye Bakanı Nebati: 'Türkiye ekonomisini kurtardık'
Video Haberler
- Esra Ersoy gözaltına alındı
- Bingöl’deki patlamada acı haber geldi: 2 şehit
- Hırsızlık şüphelisi ayakkabıları çalmakta kararsız kaldı
- 'Yaşayan İnsan Hazinesi' Halime Özke: Ben öldüğümde sips
- Hamile eşini öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet iste
- İstanbul'da taksici dehşeti: Genç kadını darp etti
- Üniversite öğrencisi Furkan 4 gündür kayıp
- Bir zamanların belediye başkanı şimdinin çaycısı
- İlyas Salman hakim karşısında
- AKP'li isimden itiraf gibi sözler!
En Çok Okunan Haberler
- Roman Abramoviç'n hayat hikayesi duygulandırdı
- Gürültü cinayetinin zanlısı: Eşime, çocuğuma küfür etti
- Sırbıstan'dan sert 'NATO' çıkışı
- 'Hull City'nin yeni orta sahası...'
- Bakan Koca telefon etmiş
- Esra Ersoy gözaltına alındı
- İstanbul'da yol göle döndü
- Yol kenarına atılan el bombaları: Gözaltı sayısı yükseld
- Bingöl’deki patlamada acı haber geldi: 2 şehit
- CHP'den polisler hakkında suç duyurusu