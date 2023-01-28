Hazine, Katılım Finans Kefalet AŞ'ye yüzde 4 hisseyle iştirak edip kuruluş sermayesi verecek
Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Hazine, Katılım Finans Kefalet AŞ'ye yüzde 4 hisseyle iştirak edip kuruluş sermayesi verecek.
Hazine ve Maliye Bakanlığı kurulacak Katılım Finans Kefalet AŞ'ye yüzde 4 hisseyle iştirak edecek ve 24 milyon lira kuruluş sermayesi aktaracak.
Hazinenin Katılım Finans Kefalet AŞ'ye İştirak Etmesine İlişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Buna göre, Hazinenin kurulacak Katılım Finans Kefalet AŞ'ye yüzde 4 hisseyle iştirak etmesine ve 24 milyon lira kuruluş sermayesi aktarmasına karar verildi.
Kuruluş sermayesi kapsamında söz konusu şirkete yapılacak aktarımlar Hazine ve Maliye Bakanlığı bütçesine konulacak ödenekten karşılanacak.
Hazineye ait olan hisselerden kaynaklanan paydaşlık haklarını kullanmaya, yeni paylar devralmaya veya payları devretmeye Bakanlık yetkili olacak.
En Çok Okunan Haberler
-
- Sancaktepe'de baba ve 3 çocuğu ölü bulundu
- Ailesinden MHP'li Yalçın'a zehir zemberek sözler
- İstanbul'a kar yağışı için tarih verildi
- HDP'den Demirtaş'ın adaylığıyla ilgili açıklama
- 'Yarın birileri de buraya gelecek...'
- Özel harekat polisi ailesini katletti
- İzmir'de kar sevinci
- Kudüs’te bir Yahudi yerleşim birimine silahlı saldırı
- Refüje çarpan otomobil bariyere saplandı: 1 ölü
- Erdoğan, üçüncü kez aday olabilir mi?